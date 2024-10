Todo empieza bastante mal puesto que en las cajas halla bolsas de plástico vacías y mascarillas de las que se usaban durante la pandemia: "No lo entiendo, estoy en shock", llega a reconocer en un momento dado. "Esto es suyo, hay que ser gilipollas. Me da mascarillas del covid en 2024 ", afirma en presencia también de su madre.

Por lo menos, se lleva una sorpresa agradable al ver que tiene la cafetera que ella compró. También un colorido y pequeño paraguas que adquirieron durante un viaje a Filipinas, objeto que no duda en regalar a Claudia después de confesar que "me encanta".

La joven, identificada por su prima como Sandra Subirats, arremete contra su expareja y no duda en insultarle al percatarse de que le ha hecho llegar un bolso de dos euros pero no el que le costó 40. "Vaya..... oye, que no es broma, que me falta el bolso", dice indignada.