¿Por qué es tan raro encontrar un piloto de avión con barba?

Por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez por qué nunca ves un piloto de avión con barba ? ¿Tiene que ver con la estética, o es algo más?

Un detalle revelador que no conocen muchas personas es la relación entre el vello facial y el uso de las máscaras de oxígeno.

La historia de la aviación es un ejemplo perfecto de normas escritas (sobre todo, no escritas) para mantener la seguridad a toda costa, y esto afecta, obviamente, a la tripulación de los aviones en los que viajamos. Es cierto que no existe una norma oficial sobre el vello facial en la propia FAA americana, la autoridad encargada de legislar sobre la aviación civil. Sin embargo, aerolíneas como American Airlines ya han dejado clara su posición sobre las barbas en su personal. "No permitimos que los pilotos con vello facial estén en servicio activo", ha explicado su portavoz en entrevistas pasadas para los medios. De hecho, han extendido esta prohibición a los miembros de la tripulación que ocupan los asientos plegables que vemos en la zona de trabajo y descanso de los extremos de la aeronave, los llamados ‘jumpseaters’.