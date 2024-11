La verdad sobre la cantidad de pasta de dientes que hay que usar

Lavarse los dientes es una de las primeras acciones que aprendemos a hacer de manera autónoma. Un niño puede no saber ir al baño solo todavía pero lo de cepillarse los dientes lo aprende muy rápido. Y, sin embargo, no terminamos de aprenderlo bien. Por ejemplo, lo más normal es que después del cepillado te enjuagues la boca para eliminar los restos de dentífrico. Pero es un error: los odontólogos recomiendan no hacerlo. También hay quienes usan un enjuague bucal nada más cepillarse y eso tampoco es correcto.