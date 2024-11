La RAE desvela la forma correcta de reírse en WhatsApp: 'jajaja' y 'hahaha' son erróneas

El usuario pregunta directamente a los miembros de la Real Academia Española: "Acabo de leer que, según las normas de la RAE, la onomatopeya de la risa no se escribe 'jajajaja', ¿es así? ". Ante esto, los expertos lingüísticos decidieron pronunciarse y dar una explicación detallada, basándose en las reglas ortográficas del castellano, para desvelar la forma correcta.

A partir de ahora no hay excusa para no escribir correctamente una risa en tus mensajes de WhatsApp. Como dicen los expertos de la RAE, la risa se escribe con la letra 'j' y no con la 'h', que es una letra muda en el castellano. Además, siempre va separado de una coma: "Ja, ja, ja".