Las 30 palabras más raras del español y su significado

Lucía Sicre 16 JUN 2026 - 16:37h.

El español es una lengua muy rica y con un gran número de palabras: aquí te enseñamos las 30 más raras

Procrastinar, amor, democracia o amigovio: las palabras más buscadas en el diccionario de la RAE

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MadridEn España, contamos con el amplio (y digitalizado) diccionario de la Real Academia Española, para conocer en profundidad las palabras que, automáticamente, usamos cada día, las nuevas que aparecen con el paso de los años (y el cambio generacional) o las más raras y desconocidas.

La lista de las 30 palabras más raras del español

El español es la segunda lengua del mundo si tenemos en cuenta el número de hablantes nativos y la cuarta lengua en hablantes tras el inglés, el chino mandarín y el hindi. Nada menos que 493 millones de personas lo hablan como primera y segunda lengua con dominio nativo, alcanzando los 592 millones al incluir los hablantes con competencia limitada, entre los que hay 24 millones de estudiantes. Sin embargo, existen determinadas palabras que resultan desconocidas para casi todos, incluso para quienes dominan esta lengua desde pequeños.

Estas son algunas de las palabras más raras del español: