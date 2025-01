Un jet privado que pudo haber sido propiedad de Pablo Escobar ha encontrado una nueva vida como lujoso alojamiento en Bristol , al suroeste de Inglaterra. El Boeing 727 Airliner de 1968 , que comenzó como un avión comercial para Japan Airlines, fue reconvertido en 1981 para uso privado y ha tenido un recorrido peculiar. A lo largo de su historia, se rumorea que el avión no solo fue utilizado por Escobar, sino también por la realeza saudí y un magnate danés, e incluso en misiones militares. Ahora, este singular jet está disponible como un exclusivo Airbnb de lujo en un polígono industrial de la ciudad.

Sin embargo, un portavoz de PYTCH, la empresa con la que el jet estaba asociado anteriormente, desmiente cualquier vínculo con el narcotraficante colombiano: "No creo para nada que fuese su avión honestamente. Hay rumores que se han esparcido sobre ello, pero no creo que él fuese su dueño. No hay nada que lo sugiera".