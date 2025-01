La creadora de contenido Rachel Anne ( @raquelannee ) ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que compara los trenes de España con los de EEUU. El vídeo no ha tardado en hacerse viral y ha llegado al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

"El viaje desde Madrid a Zaragoza son 3 horas y media en coche, pero una hora y cuarto en tren. Y desde Nueva York a Virginia son seis horas en coche, pero siete horas y media en tren. Esta es una de las grandes diferencias, que nosotros en Estados Unidos no tenemos trenes de alta velocidad , por eso el aspecto del tren también es muy diferente", comienza explicando la influencer.

Para acabar con las principales diferencias en un país y en otro, se detiene en la cafetería de cada tren. "La cafetería del tren en EEUU era muy chula, porque era como un típico dinner de EEUU. Me recomendaron la hamburguesa, pero bueno esta hamburguesa en una bolsa en el microondas no me gustó mucho”, reconoce.