¿Por qué los retretes son en su mayoría de color blanco?

La segunda es la facilidad de limpieza: el color no permite que la suciedad se acumule fácilmente. Esto no sucedería con un wáter negro o de color oscuro, donde cualquier mota parda o resto de suciedad se vuelve mucho más difícil de detectar de un vistazo rápido. Y desde el punto de vista de un posible fabricante, es más rentable producir en masa inodoros de porcelana vitrificada de un color al que no hay que añadirle ningún pigmento. Si no dependes de colores o estilos específicos o modas, se puede estandarizar la fabricación y reducir costes. Sota, caballo y deposición.