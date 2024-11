Los peligros de dormir con los calcetines puestos

Llega el frío y se abre una nueva grieta entre los usuarios de las redes sociales: dormir con calcetines... ¿está bien o está mal? Hay mucha bibliografía al respecto, sobre todo entre los que investigan cómo mejorar el sueño de las personas. La temperatura ambiente, la humedad o sequedad de la habitación, el nivel de oscuridad, son factores que interfieren en el descanso. Y ponerse o no calcetines también afecta a la regulación de la temperatura corporal, por lo que suele recomendarse usarlos en invierno.

Del lado contrario del debate, están los que sienten un gran agobio al ponerse calcetines y no pueden soportarlos.

Pero ¿qué dice la ciencia? También hay divergencias. Un estudio publicado en el Journal of Physiological Anthropology encontró que los que usaban calcetines se dormían aproximadamente siete minutos más rápido, dormían 32 minutos más y despertaban menos que aquellos que no usaban calcetines.

Lavarse los dientes es una de las primeras acciones que aprendemos a hacer de manera autónoma. Un niño puede no saber ir al baño solo todavía pero lo de cepillarse los dientes lo aprende muy rápido. Y, sin embargo, no terminamos de aprenderlo bien. Por ejemplo, lo más normal es que después del cepillado te enjuagues la boca para eliminar los restos de dentífrico. Pero es un error: los odontólogos recomiendan no hacerlo. También hay quienes usan un enjuague bucal nada más cepillarse y eso tampoco es correcto.