Lego es, sin duda, la marca juguetera más famosa del mundo . Y ya no solo en la actualidad. Fundada en 1932 por Ole Kirk Christiansen, un carpintero natural de Billund, lo que en un inicio fue fabricar pequeños muebles de madera derivó en la construcción de juguetes de plástico. Un cambio que conformó la compañía que conocemos hoy.

Pocos conocen que Lego viene de las palabras danesas leg godt ("jugar bien”) o que tan solo cuatro años después de su fundación ya disponía de un amplio elenco de juguetes que constaba de 42 modelos diferentes. ¿Quién iba a presuponer que, a mediados de la década de 201 0, ya sería la marca de juguetes que más facturaría a nivel mundial, co n 2.100 millones de dólares en ventas ? Es que ya solo este pasado 2024 superaron con creces al año anterior. Los ingresos del grupo aumentaron un 13%, alcanzando los 31.000 millones de coronas danesas (4,6 millones de euros) frente a los 27.000 millones de ingresos en el mismo periodo del año pasado.

@alfstuff: Cuando era pequeño alguna vez había jugado, pero ha sido ya de adulto cuando he redescubierto mi pasión por la marca. Siempre me han atraído las posibilidades infinitas de crear algo único con piezas, y poco a poco empecé a compartir mis construcciones y reviews en redes sociales.

@juanjobricks: De pequeño me gustaba jugar con ellos y tenía los típicos sets de castillos. Pero fue cuando mi pareja me regaló el set de las orquídeas por mi cumpleaños cuando recordé lo divertido que era montar Lego. Desde entonces se ha convertido en mi hobby principal.

@alfstuff: No lo creo. Los sets preparados son una forma de atraer a nuevos públicos y mostrar sus posibilidades. Al mismo tiempo, siguen existiendo piezas sueltas y oportunidades para crear desde cero. Muchos fans toman los sets como punto de partida para hacer sus propias modificaciones o creaciones personalizadas (MOCS), así que el espíritu creativo sigue muy vivo.

@juanjobricks: Al contrario, detrás de cada set hay un equipo de diseñadores que no paran de innovar con nuevas técnicas de construcción, nuevas piezas y nuevos colores que permiten desarrollar aún más la creatividad.

@alfstuff: Sí, claro, siempre hay quien no lo entiende. O mejor dicho, no lo respeta. Pero no solo con Lego. Por desgracia, cuando te sales de lo “normal” pasas a ser objeto de crítica fácil.