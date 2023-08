El CSD espera al expediente de la RFEF sobre el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso para decidir sobre el caso

El beso en la boca que plantó Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la jugadora de la selección Jenni Hermoso durante la entrega de las medallas a las campeonas del mundo, continúa generando una tromba de reacciones. Las voces que claman por su dimisión se suceden entre innumerables críticas, mientras la propia RFEF ha convocado una reunión de urgencia para tratar el caso. Aseguran que han iniciado una investigación, si bien cierran filas en torno al máximo mandatario mientras desde el Gobierno y gran parte de las instituciones llaman a su cese.

Las disculpas de Rubiales no convencieron. Llegaron tarde y después de hablar de "estupideces" y de "idiotas" al referirse a quienes estaban criticando su beso nada más producirse. Lo resumió como “un pico de dos amigos celebrando algo”, pero tras su primera reacción y viendo lo que había generado se apresuró a rectificar en un vídeo institucional: "Hay un hecho que tengo que lamentar, y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que, de manera muy espontánea. Repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes", dijo.

"Desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme. No queda otra. Además, aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación tiene que, sobre todo en ceremonias y este tipo de cuestiones, tener más cuidado", añadía, asegurando sentirse "apenado porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino, y uno de los mayores en general, siendo ya la segunda copa del mundo que conseguimos, esto haya empañado en cierto modo la celebración.

Las disculpas de Luis Rubiales no bastan: el CSD analiza el caso y decidirá si elevarlo al TAD

Junto al aluvión de críticas y a las peticiones de dimisión, se han materializado y oficializado denuncias contra Luis Rubiales y su actitud. El propio presidente del Centro Superior de Deportes, Víctor Franco, lo ha confirmado, señalando que analizan el caso por los cauces previstos y establecidos.

“Yo quiero dejarlo claro desde el CSD. Para nosotros es muy relevante saber lo que opinan las dos partes, pero también voy a ser muy contundente en algo: yo no quiero ni que por un momento nadie piense que el CSD traslada a Jenni Hermoso la responsabilidad de determinar el caso, porque diga lo que diga la jugadora nosotros tenemos unas denuncias que tenemos que evaluar y que tenemos que determinar si se elevan o no al TAD. Ante esto quiero ser muy contundente, porque no quiero que nadie piense que por un momento estamos trasladando la presión a la jugadora”, ha dicho en una entrevista en El Programa del Verano de Mediaset, mostrándose muy cauto en sus declaraciones y asegurando que el CSD debe esperar a conocer el expediente de la RFEF una vez finalice su asamblea del próximo viernes para tomar la decisión oportuna de acudir o no al TAD en caso de que consideren que se han vulnerado algunos preceptos de la Ley del Deporte.

“Nosotros, pase lo que pase, el viernes tenemos que decidir qué se hace con las denuncias que han llegado para elevar al TAD, como se hace siempre, y yo no voy a prefigurar si las elevamos o no, porque estaría prefigurando la decisión, que precisamente estoy diciendo que la tomaremos en base a muchas cosas y, sobre todo, en base a ver si esas denuncias ponen en tela de juicio el incumplimiento de algunos preceptos de la ley del Deporte”.

Los hechos son inaceptables

Sobre la situación, en declaraciones al programa 'El Larguero' de la cadena SER, Víctor Franco también quiso ser claro: "Tengo un montón de mensajes de amigos y de conocidos diciendo: 'Echa a este tío'. Y yo quiero aclarar que no está en mis manos eso. Hay otras cosas que sí, que son las que he explicado, pero esa concretamente no. Que todo el mundo tenga claro que yo voy a seguir los procedimientos. He de decir que tengo también mensajes del otro lado, ¿eh? Son posiciones muy enfrentadas en estos temas y por lo tanto tengo posiciones de un lado y de otro que me llegan al móvil", dijo, antes de pronunciarse sobre lo sucedido.

"La verdad es que los hechos son inaceptables. Esos hechos requieren de una transparencia, de una investigación y de la resolución, a partir de esa investigación, que corresponda a lo que se determine en la investigación. Y, por lo tanto, el presidente ha sido clarísimo", añadía, sobre la reprimenda dada por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a Luis Rubiales. "El presidente ha marcado el camino. Ya lo ha dicho claramente. Por lo tanto, poco más se puede añadir", señalaba.

Sin esperar nada específico de la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, el presidente del CSD subraya la necesidad de cumplir la Ley del Deporte. Si esta cita urgente da un simple carpetazo al beso de Rubiales a Jenni Hermoso, el CSD tomaría cartas en el asunto: "Tendríamos que hablar con el ministro y tendríamos que tomar las decisiones pertinentes, pero no quiero que piensen que queremos subterfugios. Hay una investigación abierta dentro de la Federación y yo tengo mucho interés en leer la resolución final".

La Asociación de Futbolistas Españoles insiste: "Luis Rubiales tiene que dimitir"

Por su parte, David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles y de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, ha recalcado que os actos del Luis Rubiales estuvieron totalmente fuera de lugar y “dejan en muy mal lugar al deporte español”, por lo que debe “dimitir de su cargo”.

“Para mí está claro que Luis Rubiales tiene que dimitir como presidente. Lo que sí que quiero proteger, y es mi función, es la presión que está llegando a Jenni Hermoso en ese informe que hace la Federación, en el que el CSD tiene herramientas suficientes para poder entrar en materia. Esa es la preocupación que tengo en este momento”, ha asegurado.

“Ella está desconectando de este tema. Es un tema grave, porque hemos sido campeonas del mundo. Sabéis perfectamente todo lo que le ha costado a nuestras compañeras llegar hasta este momento y desgraciadamente se está hablando de un tema, de un acto, de un presidente de la Federación que a nivel internacional y nacional está afectando mucho al país”. “La jugadora está siendo la víctima, ha sido la víctima. Está esa superioridad que tiene el presidente de la Federación ante esa jugadora en ese gesto que hemos visto todos, que no hay mucho más que debatir, y es lo que realmente me preocupa. Creo que el comportamiento que está teniendo es aborrecible, machista, y creo que esta situación no puede durar un minuto más", ha aseverado.