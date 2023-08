Luis Rubiales denuncia un "asesinato social" y exclama ante los suyos: "¡No voy a dimitir!"

"Este es el órgano que me eligió, este es el órgano ante el que tengo que dar todas las explicaciones, y la verdad es que estoy encantado de poder hacerlo, así que vamos sin más dilación. Quiero dar las gracias a todos los apoyos que he recibido. Creo que tardaré días en contestarlos. No he podido porque han sido muchísimos. También a la gente que no es de fútbol, que me han mostrado su apoyo. Hay mucha gente, que aunque silenciada, me está apoyando. Yo diría que más que en contra", ha dicho en sus primeras palabras, antes de pronunciarse sobre los actos que centran la polémica.