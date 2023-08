Jorge Vilda condena "el comportamiento impropio" de Luis Rubiales: "Condeno sin paliativos cualquier actitud machista"

La FIFA suspendió este sábado a Rubiales con carácter provisional como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, asumiendo el cargo Pedro Rocha, en medio del cerco social y político desde la denuncia de Jenni Hermoso por un beso no consentido en la celebración de la Copa del Mundo. Al mismo tiempo, el Consejo Superior de Deportes (CSD) elevó al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una "petición razonada" contra el propio Rubiales.

"No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular. Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada", añade Vilda.