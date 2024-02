"Estoy espectacularmente bien y, además, mira esta joya que me han regalado. Mira, Hugo, ya tenemos para pagar tu universidad ", bromeaba con su hijo nada más terminar de hablar con un periodista, como recogieron imágenes de ESPN citadas por ElDesmarque .

Apuntando ahora al mítico y controvertido Conor McGregor y llamando a una lucha contra él en España , en pleno Santiago Bernabéu , su ambición, como su confianza en seguir manteniendo su imbatibilidad en la competición, parece no tener límites. Y siempre, recalca, sin olvidar sus orígenes.

Topuria, insiste en ello y así lo hacía ver días atrás en una de esas respuestas en las que daba pinceladas de su forma de pensar: "Cuando éramos pequeños, mi hermano y yo no teníamos ni para una bicicleta, y yo no soñaba con tener dos, si no con tener una y poder compartirla con mi hermano", explicaba el hispanogeorgiano, en declaraciones de las que se hace eco ElDesmarque y en las que también dejaba patente su amor a su inseparable hermano, el también luchador Aleksandre Topuria.