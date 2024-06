El espontáneo homenaje de un periodista italiano a Luka Modric: "No te retires nunca"

El empate con sabor a derrota en la que sin duda puede ser su última Eurocopa conmovía más allá de Croacia, con muchos amantes del fútbol resignados a ver que, para un jugador de su extraordinaria talla, --ganador de seis Copas de Europa, un Balón de Oro y un Premio The Best, entre otros--, también todo se acaba.

“Buenas noches, Luka, soy un periodista italiano. Quería darte las gracias por todo lo que has dado, no solo esta noche, sino durante toda tu carrera. Una vez más has demostrado ser un jugador de clase mundial, marcando pese a haber fallado un penalti. Solo quiero decirte esto. Me gustaría pedirte que nunca te retires porque eres uno de los mejores jugadores sobre los que he podido comentar. Gracias”, le dijo.