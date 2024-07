Álvaro Morata estuvo a punto de sufrir una depresión: "Solo él sabe las críticas que ha recibido y lo mal que lo ha pasado”

No obstante, “quedaba lo mejor”, porque “si algo tiene esta selección es que no ha parado de creer”, y en el minuto 86 llegaba el gol de Mikel Oyarzabal, que quedará también en la historia anotando el 2-1 definitivo para conquistar la Eurocopa 2024.

"Me gustaría mandarle un saludo a Andrés Iniesta, si no fuera por él no hubiera jugado esta Eurocopa. Y a Bojan también, si no fuera por su ayuda no hubiese jugado este torneo. Por mi familia, pero también a Andrés y Bojan que tienen gran culpa de que esté en la Eurocopa", reiteraba.