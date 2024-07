Álvaro Morata lo da todo cantando una canción de Los Ronaldos: ¡la fiesta del capitán en el autobús de la selección!

"¡No puedo vivir sin ti, no hay manera!, ¡no puedo estar sin ti, no hay manera!", cantaba Álvaro Morata mientras miraba y besaba la copa. En el furor de la celebración se escucha cómo todos sus compañeros de equipo lo dan todo con la canción y se escucha perfectamente los golpes en la parte alta del bus. España ha ganado su cuarta Eurocopa y lo han celebrado por todo lo alto.