Juegos Olímpicos 2024: los deportes en los que España no tiene medallas

La historia olímpica de España ha estado marcada por muchos y felices momentos de gloria en diversas disciplinas, sin embargo, hay ciertos deportes en los Juegos Olímpicos de Verano en los que la delegación española aún no ha logrado subir al podio, resistiéndose a nuestros excelsos deportistas. A estas disciplinas en las que nos hemos ido de vacío en anteriores ediciones hay que sumar además los deportes que debutan en esta edición de los Juegos Olímpicos en París 2024, en las que obviamente no hemos tocado metal todavía.

Además de estos deportes que están actualmente incluidos en el programa olímpico, hay varias disciplinas que han salido del mismo en el que no hemos conseguido tocar metal. Hablamos de deportes como el lacrosse, el béisbol, softbol, críquet que volverán al programa olímpico en las próximas olimpiadas de Los Ángeles 2028. A estos hay que añadir otros que no se prevé retornen a la competición, como el roque, el tira y afloja, el croquet, el juego de la palma, los botes motorizados y el racket, aunque de muchos de estos deportes o juegos probablemente no hayas oído ni hablar hasta ahora.