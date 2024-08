"Con lo que publico, tienes que iniciar sesión para descubrirlo, gano dinero. Me da confianza y me siento cómoda con ello", afirmó al diario alemán 'Bild'. En dichas declaraciones, de las que se hace eco Marca, la atleta de Ontario añadió que "publico muchos de mis entrenamientos, hablo sobre nutrición y muchos consejos y trucos".

De hecho, la 'reina del salto con pértiga', como ella se autodenomina, concluyó diciendo que "este sitio web me ha conectado con muchos aficionados, más que cualquier otro saltador de pértiga antes. Lo que otros piensen al respecto no me molesta. Soy quien soy y lo hago bien".