"Ahora mismo no sé si me arrepiento (de haber corrido) o si estoy orgulloso de haber terminado. Este es un palo más pero por desgracia estoy bastante acostumbrado a llevarme de palos, aunque también estoy acostumbrado a levantarme de ellos", ha asegurado Novales a Teledeporte.

Novales también ha dejado claro que en muchos momentos no ha podido correr más debido a que no le daban las fuerzas: "Ha llegado un momento en el que no podía ni correr. No sé si me merece la pena estar en unos JJOO así... tengo la sensación de haberle faltado al respeto a la grandeza de este evento. Estoy un poco perdido en mis emociones".