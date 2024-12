Si hay un nombre que se ha alzado protagonista en la segunda ronda de la Copa del Rey ese es el de Pol Arnau . El joven de 19 años, lateral izquierdo que milita en el UD Logroñés y es hijo del fallecido Francesc Arnau , exguardameta de Barça y Málaga, se convirtió en el gran artífice del pase de su equipo ante el Girona. El destino y su férrea determinación quiso que lo hiciese, además, como portero , pese a no ser esa su posición en el campo.

Todo ocurrió cuando el combinado riojano, tras llegar más allá de los 90 minutos de un encuentro en el que el Girona no supo sacar su ventaja sobre el equipo de la cuarta categoría del fútbol español, se topó con una circunstancia inesperada: en los minutos finales de la primera parte de la prórroga, el portero, Kike Royo , sufrió un golpe en la cabeza con Stuani.

“Tenía claro que él me estaba ayudando. Yo creo que esto es gracias a él. Tengo un ángel ahí en el cielo que me está apoyando y al final he podido parar un penalti”, señalaba el futbolista tras el encuentro, en declaraciones al Larguero en las que explicaba que se acuerda de su padre en cada partido y que, igualmente, en esta ocasión también lo tenía presente, antes, durante y después de esa parada clave en los penaltis.