El presidente de LaLiga, Javier Tebas , ya valoró este lunes, tras las elecciones a la presidencia de la RFEF celebradas en Las Rozas, que l os cánticos contra el brasileño "no fueron racistas" y que el gesto del jugador podría responder a "una provocación con esos insultos" .

"El jugador se calienta y nada más. Yo no creo que sean ni los gritos racistas ni exagerado lo que hizo Vinícius. Que no estuvo bien, desde luego, que no estuvo bien lo de la grada, tampoco", agregó el mandatario a los medios de comunicación.