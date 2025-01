“Podría haber sido mejor. He cometido muchos fallos que no debería haber hecho, pero, en líneas generales, estoy contento, aunque tengo cosas que mejorar de cara al próximo partido”, dijo Alcaraz tras superar al portugués Nuno Borges en cuatro sets.

“Antes del partido me tomo mis cosas secretas. No voy a decir nada sobre esto. Me tomo esto y una tortilla española unas horas antes del partido. Estoy trabajando con una marca española y me tomo buenos productos de ellos. Imagino que las cámaras lo han grabado”, desveló.