El encuentro dejó un expresivo intercambio de palabras que la catalana tuvo con su equipo. En la rueda de prensa posterior a la victoria, aclaró que los gestos de desaprobación hacia la grada no eran con el tenista griego Stefanos Tsitsipas, su actual pareja sentimental, sino con su entrenador , Pol Toledo.

Badosa explicó que "él (mi entrenador) me pedía que fuera agresiva y yo no me sentía bien con la derecha". Por eso, comenzó a hacer aspavientos con la raqueta dirigiéndose a ellos: "Hice el gesto de que la próxima vez jugara él".