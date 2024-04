En la declaración de la Renta 2023 es necesario incluir todos los beneficios o rentas que se hayan obtenido a lo largo del año fiscal. Esto también incluye la venta de los inmuebles, viviendas y propiedades, aunque en algunas ocasiones no está tan claro como en otras cómo debemos declararlos .

Es necesario incluir en tu declaración de la renta una ganancia o pérdida patrimonial, lo que también incluye la venta de un inmueble. Existen una serie de excepciones donde no tendrás que pagar IRPF, incluso si has obtenido ganancias con la venta. Estas son: reinversión en vivienda habitual, ser mayor de 65 años o si has tenido que entregar tu vivienda en una dación en pago.