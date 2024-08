Los coches eléctricos presuntamente serán el futuro de la automoción , aunque por el momento todavía están lejos de los que se mueven con carburantes cuyo origen es el petróleo. Sin embargo, deberán enfrentarse a un problema muy habitual entre estos últimos, no contar con la energía suficiente como para seguir circulando. Claro que en el caso de los coches eléctricos se deberá a que la batería se descargue , mientras que en los automóviles más convencionales el motivo se encuentra en quedarse sin gasolina o gasóleo.

Al igual que ocurre con los coches que se quedan “tirados” sin carburante, los eléctricos que no pueden seguir rodando debido a que la batería se queda a cero, pueden enfrentarse a una sanción económica. A fin de cuentas, en ambos casos se da la misma situación: el coche no puede circular .

Eso sí, conviene recordar que en el Reglamento General de Circulación no se especifica esta infracción como tal. Es decir, quedarse sin batería (o sin combustible) no está penado, sino que el problema puede surgir sobre el modo y el lugar en que el coche se queda parado y deja de rodar. De hecho, si un automóvil eléctrico se queda sin batería justo en el momento en que el conductor estaciona el coche en un lugar seguro, no existirá ningún motivo para recibir una sanción por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT).