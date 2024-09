En España, cuando alguien no paga una deuda y el acreedor (la persona o entidad a la que se le debe el dinero) acude a la justicia, el juez puede ordenar un embargo ; básicamente, la retención de bienes o dinero del deudor para garantizar que se cobre lo debido. La justicia puede decidir embargarnos cualquier fuente de ingresos que pueda satisfacer la cantidad adeudada, desde parte del salario, a un bien, incluso una porción del dinero que tenemos disponible en el banco.

Es importante entender que un embargo no es permanente. Si han pasado ciertos años desde que un juez decidió que alguien debe pagar y no se ha hecho nada para ejecutar esa decisión, el derecho a cobrar podría prescribir y ya no se podrá reclamar la cantidad. Sin embargo, si ya se ha iniciado el embargo, este sigue siendo válido mientras se mantenga el proceso legal activo.