Cuando se tiene un hijo se tienen que tomar numerosas decisiones por él pero, quizás, una de las más importantes para la mayoría es escoger el nombre de su hijo o hija . Esta es una decisión que se puede tomar libremente en España , aunque no de manera absoluta. Aunque los padres y madres puedan elegir el nombre que más les guste para su hijo, dependiendo del que sea, puede que no puedan ponerlo.

En España, no se pueden poner nombres que resulten “indecorosos” , esto quiere decir, según los artículos anteriormente mencionados, que el Registro Civil puede declinar los nombres que considere que pueden “perjudicar el bebé” . Haciendo esto, se trata de evitar que los nombres propios o su combinación con el apellido pueda resultar grosero para las personas. Es una manera de proteger al bebé en el futuro . Aunque no se sabe a ciencia cierta si son reales o no, hay dos ejemplos sirven de ejemplo al Ministerio de Justicia para ilustrar esta normativa, son Dolores Fuertes Barriga y Armando Bronca Segura.

La ley también recoge que no se puede poner a un bebé el nombre completo de un famoso como puede ser Freddie Mercury, Indiana Jones o Pau Gasol. En este caso, la ley tiene matices, es decir, si por casualidad el apellido de los padres coincide con el de un famoso como puede ser Gasol o Nadal, y se quiere poner al niño como nombre Pau o Rafael, sí que se podría , ya que sería el apellido de cualquiera de los progenitores y no el nombre propio.

Aunque la legislación no lo recoge de manera expresa, sí que se recomienda que no se impongan nombres que hagan confusa su identificación. Esto significa que no se deben poner como nombre, por ejemplo, Martínez o García, dos apellidos muy populares en nuestro país. Se reconoce que no son nombres, y por tanto, no podrían ser utilizados, ya que pueden provocar confusiones. Tampoco se permite poner de nombre al niño el apellido de personas conocidas, algo que sí que es bastante habitual en otros países, pero en el nuestro está prohibido. Un ejemplo sería Messi o Spielberg.