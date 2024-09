¿Son las VPO la solución al problema de la vivienda?

No hay una sola vía para corregir el problema del acceso a la vivienda en España, pero sí es fácil identificar cuáles son los problemas. La falta de vivienda es muy grave. Y más si vemos los países de nuestro entorno: "Muchas veces escucho 'ah, es que, claro, en la burbuja inmobiliaria se hicieron tantas viviendas que ya no hace falta hacer más'. No es cierto. Hacen falta hacer más. Ya se han absorbido. Lo que no hacía falta era haber subido tanto los precios", detalla Ignacio Ezquiaga, doctor en Economía e investigador de FUNCAS.