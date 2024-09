Las multas de la DGT por guardar aparcamiento

En este contexto, hay quienes aprovechan la picaresca (o el sentido común) para hacer extensivo el derecho de estacionamiento a las personas de su entorno cercano. Este ha sido el caso reciente de una mujer en Talavera de la Reina que decidió guardarle el sitio para aparcar a su hija mientras esta terminaba de dar una vuelta. Este gesto provocó una fuerte discusión entre otro conductor y la mujer, que llegó a subirse al capó y no mostró intención de moverse.

Lo más razonable en este caso sería desobedecer la costumbre arraigada en nuestro cerebro conductor (“No pasa nada si alguien me guarda la plaza cinco minutos”) y atender a lo que especifica la Ley de Seguridad Vial en relación a los peatones y a las señales de tráfico. “Deben transitar por la zona peatonal, salvo cuando esta no exista o no sea practicable, en cuyo caso podrá hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, en los términos que reglamentariamente se determine”.