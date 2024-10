Esta cobertura incluye asistencia médica, pero también prestaciones sociales y apoyo económico en casos de incapacidad temporal, de jubilación o fallecimiento. El motivo de la crisis actual está en que, por el momento no hay un acuerdo entre Gobierno y aseguradoras.

Se está negociando el convenio para los próximos dos años. De un lado, el Ejecutivo ha propuesto hoy una s ubida del 17% del presupuesto . De otro, las aseguradoras piden una subida cercana al 24 %. Si no hay acuerdo, se teme un aluvión de pacientes hacia una sanidad pública con grandes listas de espera.

Las aseguradoras defienden que la subida propuesta por el Ejecutivo no les permite cubrir costes. La patronal de la sanidad priva estima que el concierto ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año y que su desaparición supondría un impacto económico de más de 1.000 millones de euros en la sanidad pública, al tener que absorber a los mutualistas.

Desde las asociaciones en defensa de la Sanidad Pública no lo ven del mismo modo. "Muface deteriora el sistema público porque le detrae fondo y porque además los funcionarios que tienen un problema grave de salud acaban acudiendo a la sanidad pública, abandonando el aseguramiento privado", señala Marciano Sánchez, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública .

"Todo el dinero que reciben los seguros privados vía Muface es dinero que no recibe la Sanidad pública, que podría repercutir en un mejor funcionamiento de la misma", añade Sánchez. La falta de acuerdos preocupa al CSIF, el sindicato mayoritario de funcionarios. "Estaremos vigilantes, no vamos a consentir que este Gobierno deje morir por inanición a Muface", señala Encarna Abascal, portavoz, en un comunicado. Tampoco descartan movilizaciones si no se llega a un acuerdo.