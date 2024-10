La asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios está en peligro: las aseguradoras no llegan a un acuerdo con el Gobierno

Las tres aseguradoras que prestan asistencia sanitaria a los funcionario s en el concierto de Muface, Asisa, DKV y Adeslas, deciden no acudir a la nueva licitación debido a las condiciones "totalmente insuficientes" que propone el Gobierno de España. Un problema que parece no tener solución a corto plazo y que afecta a 1,5 millones de personas.

CSIF ha expresado en un comunicado su preocupación por la falta de acuerdo en la negociación del futuro concierto sanitario entre el Gobierno y las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV, "que en repetidas ocasiones han manifestado su intención de retirarse del modelo de asistencia médica de Muface si las condiciones del concierto no eran mejoradas".

El sindicato que preside Miguel Borra ha subrayado que el concierto debería estar cerrado en el mes de octubre para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria desde el arranque del año 2025. CSIF ha advertido de que la calidad de la atención sanitaria a los funcionarios " no puede estar comprometida por la falta de inversión del Gobierno" , por lo que ha pedido adecuar la prima para que se pueda prestar el servicio sanitario sin los recortes del último concierto.

"CSIF seguirá luchando por la mejora del modelo sanitario que ofrece Muface, al igual que en las mutuas de la Justicia y de la Defensa, Mugeju e Isfas, respectivamente, y que se está viendo abocado a un deterioro continuo por una inversión deficitaria", ha asegurado el sindicato.El sindicato ha advertido de que no descarta emprender movilizaciones si no se responde a las necesidades de los mutualistas. "No vamos a permitir que el modelo del mutualismo administrativo muera por inanición", avisa.