La mayoría de los ciudadanos europeos apoya el euro , pero según la última encuesta del Eurobarómetro de la Comisión Europea , seis de cada diez estarían a favor de eliminar los céntimos . No obstante, en España el apoyo en considerablemente menor, aunque muchos individuos reconocen que no se molestan ni siquiera al ver un céntimo en el suelo.

Muchos se muestran indiferentes o despectivos ante las pequeñas monedas. "Menos de un euro no me doblo", "No me agacho" o "Un estorbo" son algunas de las opiniones que reflejan la creciente incomodidad de los españoles con estas monedas.