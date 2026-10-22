De forma general, los anfitriones no podrán imponer obligaciones que requieran un esfuerzo o un tiempo significativo por parte de los clientes

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Airbnb, la plataforma digital de reservas de alojamientos, ha actualizado sus normas de uso para aclarar qué pueden exigir los propietarios a los huéspedes durante su estancia. Las nuevas reglas, que se aplicarán a todas las reservas realizadas a partir del 20 de noviembre, buscan simplificar las condiciones de alojamiento y evitar solicitudes consideradas excesivas por parte de los anfitriones.

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Solo peticiones que sean consideradas “razonables”

Según ha explicado la compañía al portal de noticias de la BBC, los propietarios podrán establecer siete normas básicas de la casa y añadir otras peticiones que sean consideradas “razonables”. El objetivo de esta modificación es hacer que las reglas sean más claras tanto para quienes ofrecen un alojamiento como para quienes lo reservan.

Uno de los cambios más relevantes afecta a las tareas de limpieza. Airbnb establece que los huéspedes que abonan una tarifa de limpieza no deberán realizar trabajos que habitualmente corresponderían a un servicio profesional. Entre esas tareas figuran acciones como lavar y guardar los platos, retirar la ropa de cama o sacar la basura.

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La plataforma señala que, de forma general, los anfitriones no podrán imponer obligaciones que requieran un esfuerzo o un tiempo significativo por parte de los clientes. Con esta medida, Airbnb pretende evitar situaciones que en los últimos años habían generado críticas entre algunos usuarios, que denunciaban la existencia de largas listas de tareas antes de abandonar los alojamientos.

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La compañía reconoce que las normas anteriores podían resultar “confusas, engorrosas y difíciles de gestionar”. En declaraciones a la BBC, Airbnb afirma que el rediseño de estas directrices responde a las opiniones recibidas de su comunidad de usuarios y que la nueva política busca garantizar que las solicitudes de los propietarios sean razonables y no supongan sorpresas para los viajeros.

No obstante, la empresa contempla excepciones en determinadas circunstancias. Como ejemplo, señala que los anfitriones podrán solicitar a los huéspedes que limiten el tiempo de sus duchas cuando existan restricciones locales de agua motivadas por situaciones de sequía.