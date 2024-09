Para muchas personas, septiembre , y no enero, constituye el verdadero inicio del año. En cierto sentido, las vacaciones son la piedra angular sobre la que organizamos la vida del resto del año. Además de eso, la vuelta al cole nos recuerda esos proyectos que cada otoño nos proponemos llevar a cabo. Uno de esos proyectos puede ser ordenar e, incluso, mejorar nuestra economía , algo muy habitual cuando el verano ha puesto la cuenta corriente patas arriba.

Con ese balance, proyectaremos cómo pueden evolucionar nuestros ingresos y patrimonio con el tiempo. ¿Hay riesgo de quedarse en paro? ¿Vamos a necesitar cambiar de casa? Evaluar la situación y los cambios nos hará ver si nuestra capacidad de gasto es alta, moderada o baja . Esto es algo muy personal porque la relación de cada uno con el dinero es distinta. Algunas personas necesitan un 'colchón' de ahorro bien provisionado y otras, no tanto. Con todo, expertos como los del BBVA recomiendan tener un fondo de ahorros que nos permita asumir nuestros gastos durante un tiempo. ¿Cuánto? Depende de cada uno, pero entre seis meses y un año es un periodo razonable.

Los 'gastos hormiga', aquellos inferiores a 20 euros en los que no reparamos, suelen sumar una cantidad importante al final del año

Después de hacer una proyección a años vista, toca elaborar el presupuesto anual . Como explica el economista Carlos Galán , un presupuesto es un documento que registra los ingresos y, sobre todo, los gastos. Los ingresos están claros; en cambio, los gastos suelen dispararse a veces sin saber cómo. El presupuesto ayuda a saber cuáles son los gastos de los que no podemos prescindir , como son los relacionados con vivienda, seguros, alimentación o formación, y los que están en un segundo nivel . No son necesarios para vivir, pero, ojo, son constantes. Son los famosos 'gastos hormiga' (inferiores a 20 euros) que, al final, terminan sumando una cantidad importante .

Lo más importante de cualquiera de estas herramientas es introducir bien los datos . Importa tanto la cantidad destinada a un concepto como la fecha de gasto . Manejar los tiempos en los que hay que satisfacer las deudas es muy importante. Cuando hacemos bien un presupuesto veremos que hay meses en los que hay más gastos que otros. En vacaciones y Navidades, por ejemplo, se gasta más (de ahí las 'cuestas' de septiembre y de enero), así que puede compensarse esos meses con otros más austeros. ¿O no? Es ahí cuando viene la segunda parte.

¿Qué significa exactamente compensar? Los expertos hablan de priorizar gastos. No es lo mismo pagar la hipoteca que la cuota del gimnasio, aunque hacer ejercicio siempre sea bueno. La cuestión no es dejar de hacer cosas, sino cambiar la manera en las que las hacemos. En un escenario inflacionista, es razonable practicar el 'conscious spending' o gasto consciente: gastar con medida en lo que nos hace felices y recortar en lo que no nos aporta.