Ryanair obligada a devolver el dinero del equipaje de mano a una pasajera tras la sanción de Consumo

A pesar de que la cantidad no es significativa, el hecho marca un precedente ya que, hasta ahora, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) había estado defendiendo activamente a las aerolíneas en este debate, al considerar que tienen plena libertad para cobrar por lo que consideren pertinente.

Aunque Facua ha gestionado otras reclamaciones con Ryanair, este es uno de los pocos casos en los que no fue necesario acudir a los tribunales. Además, es la primera resolución favorable tras la multa impuesta por Consumo. No obstante, Facua sigue recibiendo respuestas negativas o sin contestación, por lo que no está claro si esta decisión marcará una tendencia futura. Sin embargo, la organización celebra esta pequeña victoria como un precedente para futuras reclamaciones.