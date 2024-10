La encrucijada del permiso parental en Cataluña: se podrán quitar días de vacaciones a los padres que lo disfruten

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha concluido que, durante el permiso parental de ocho semanas, no se devengan vacaciones . Al no generarse vacaciones durante los días de permiso, se perderían unos cinco días (casi dos meses de permiso), ya que por ley se generan 2,5 días naturales por cada mes trabajado.

En el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores. Pero, en el artículo 45.1 o.), se recoge que el “disfrute del permiso parental” es causa de suspensión del contrato . La sentencia 4278/2024 del TSJ de Cataluña establece que no haya vacaciones, ya que durante el ejercicio el contrato queda suspendido y no puede ser considerado como tiempo efectivo de trabajo.

Se basa en que no se considera el tiempo de disfrute de dicho permiso parental del artículo 48 bis del ET, cuya naturaleza es la de un periodo de suspensión del contrato de trabajo. El TSJ de Cataluña asegura que este criterio no impide ni limita el disfrute del permiso parental, tal y como demandaba el sindicato. En este caso, el sindicato podría interponer un recurso de casación y elevarlo al Tribunal Supremo.