¿Cuánto cobra un trabajador de baja por un accidente no laboral?

Un accidente no laboral es cualquier lesión o dolencia que no ocurra en el lugar de trabajo o durante el desempeño de actividades profesionales. Esto incluye accidentes domésticos, de tráfico o cualquier otra situación fuera del ámbito laboral. A diferencia de los accidentes laborales, que gozan de una mayor cobertura desde el primer día de la baja, los accidentes no laborales tienen un esquema de prestaciones algo diferente.

Para poder recibir esta prestación, el trabajador debe estar dado de alta en la Seguridad Social y, en el caso de una enfermedad común o un accidente no laboral, se requiere haber cotizado al menos 180 días en los cinco años anteriores . Sin embargo, para accidentes laborales o enfermedades profesionales no es necesario cumplir con un periodo mínimo de cotización.

La baja por un accidente no laboral puede durar un máximo de 365 días. No obstante, si después de ese tiempo el trabajador aún no está en condiciones de reincorporarse a su puesto, se puede prolongar la baja por 180 días adicionales. Si tras estos 545 días (18 meses) el trabajador no se ha recuperado, la Seguridad Social evaluará la posibilidad de conceder una incapacidad permanente, que implica un cambio significativo en las prestaciones recibidas.