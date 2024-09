¿Te puede llamar tu empresa durante una baja laboral?

Si un trabajador no puede continuar realizando su labor por motivos de salud , lo más habitual es que le concedan una baja laboral. Los motivos para ello son muy variados, desde una enfermedad común a una derivada de la actividad laboral, pasando por un accidente laboral o una baja por cuestiones familiares, como puede ser una de paternidad o maternidad .

En general, se entiende que durante el periodo de baja, el trabajador se dedica a recuperarse, por lo que no es legal que la empresa le contacte con intención de que solucione cuestiones relacionadas con el ámbito profesional . No le corresponde hacerse cargo de ese tipo de asuntos mientras está de baja.

No obstante, hay un caso, tal y como hemos comentado, en el que sí que puede ponerse en contacto con el trabajador, que es para interesarse por su recuperación, siempre y cuando se respeten ciertas normas . Por ejemplo, este tipo de comunicaciones nunca pueden ser para presionar al trabajador para que se reincorpore a su puesto de trabajo cuanto antes, tampoco le pueden obligar a hacer que tenga que conectarse a las plataformas profesionales que se usan en su empleo, ni que se vean obligados a contestar emails o mensajes de WhatsApp.

Durante el tiempo de baja, el trabajador tiene derecho a la desconexión , por lo que no se le puede molestar ni exigir que esté disponible para trabajar. El único contacto que se permite por ley es esa medida de cortesía , un detalle que el equipo tiene con el trabajador para mostrar su apoyo en su recuperación, pero que no debería volver a repetirse si este así lo pide o le parece molesto recibir esa llamada.

Así lo estableció el Tribunal Superior de Justicia gallego tras la demanda de Comisiones Obreras a la empresa Bosch Service Solutions, que solían llamar a sus empleados durante su baja para interesarse por su salud. Establecieron que estas llamadas no eran una forma de coacción a los trabajadores para que se reincorporaran y tampoco para conocer el motivo de su ausencia, pues las causas de la baja no tienen por qué ser del conocimiento de la empresa si el trabajador no quiere.