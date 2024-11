El derecho a cobrar la pensión de jubilación, por parte de las empleadas domésticas, es un asunto aún por resolver. Existe una evidencia y es que el Sistema Especial de Empleados de Hogar brinda cobertura a las personas del ámbito doméstico. No obstante, hay tres motivos que impiden la jubilación al llegar la edad ordinaria .

En primer motivo por el que se les podría limitar este derecho es por no cumplir con los requisitos de cotización mínima y de edad de acceso impuestos por la Seguridad Social. Se fija en 15 años, según el Real Decreto Legislativo 8/2015 .

También podría limitarse el derecho de las empleadas domésticas a cobrar la jubilación si no se demuestra que se cumple con la edad de acceso a la jubilación ordinaria .

El resto de motivos se asocian a la pensión no contributiva de jubilación. Por tanto, los solicitantes deberán tener unas rentas anuales inferiores a los 7.250 euros y si las sobrepasasen y no avisasen al organismo competente, se les podría retirar la solicitud. No obstante, todo podría quedar subsanado con un pago extraordinario en el que se justificase su procedencia.