Los trucos que usan las empresas para no pagar tu indemnización según un abogado laboralista

La recomendación de los expertos es clara: nunca firmar una renuncia sin asesoramiento legal. Aunque ambas empresas compartan propietario, tienen personalidades jurídicas distintas, lo que podría perjudicar al trabajador si no se respetan sus derechos.

La "reina de las triquiñuelas" según de la Calzada. Cuando un trabajador es despedido, algunas empresas proponen un acuerdo transaccional en el mismo momento, ofreciendo una cantidad económica inferior a la indemnización legal. Aunque estos acuerdos son válidos, es importante que el empleado no se sienta presionado a aceptarlos sin comprender sus implicaciones.

“La clave está en no firmar nada sin consultar primero con un abogado laboralista”, recomienda de la Calzada. En caso de coacción o engaño, estos acuerdos pueden ser impugnados judicialmente.

Una táctica adicional es presentar un finiquito que no incluye todos los conceptos adeudados, como vacaciones no disfrutadas, horas extras o pluses. En estos casos, el trabajador podría percibir que la cantidad es correcta cuando en realidad no lo es.