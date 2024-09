La nueva Ley de Vivienda de 2023, aprobada en España, establece que los gastos de gestión inmobiliaria deben ser asumidos por el propietario o la parte arrendadora, y no por el inquilino. Esto incluye los costes relacionados con la formalización del contrato, lo que antes recaía en los inquilinos. Esto se aplica a los alquileres de vivienda habituales, pero no es el caso de los contratos vacacionales o de temporada, que no se rigen por la misma normativa. No obstante, algunas inmobiliarias han intentado justificar el cobro por visitas como un servicio adicional, especialmente en ciudades con un mercado de alquiler muy competitivo como Madrid o Barcelona.