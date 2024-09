¿Puedo dejar el usufructo de una vivienda a mi pareja sin estar casados?

El usufructo es un derecho que permite a una persona disfrutar y usar un bien ajeno, en este caso, una vivienda, sin ser el propietario de la misma. Es posible dejar el usufructo de una propiedad a tu pareja aunque no se esté casados, pero hay varios factores y procedimientos a tener en cuenta para poder hacerlo de forma legal y efectiva.

En algunos casos, las parejas casadas o registradas en un régimen de pareja de hecho gozan de más derechos sobre el usufructo en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges. Sin embargo, esto no significa que las parejas no casadas estén desprotegidas. Constituir un usufructo en vida o a través de un testamento es una herramienta válida para otorgar derechos de uso sobre la vivienda, aunque la pareja no esté reconocida legalmente bajo el matrimonio.