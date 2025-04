El actor William Levy, detenido en Florida

Además, se le acusa de allanamiento de propiedad ocupada , lo que implica haber ingresado o permanecido en un lugar sin el consentimiento del propietario o residente. No estaban disponibles más detalles del arresto, según la fuente local citada. El actor sigue bajo custodia, a la espera de pasar a disposición judicial.

Levy, originario de Cuba, se mudó a Miami en su adolescencia y ganó fama por primera vez protagonizando telenovelas españolas. Más tarde apareció en la película de Tyler Perry 'The Single Moms Club' y en 'Dancing With The Stars', donde quedó en tercer lugar con su compañera Cheryl Burke.