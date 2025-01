El problema de la vivienda en España no solo está implicando el acceso a una casa, sino que también esta generando debates sobre fenómenos como la inquiokupación y su tratamiento legal. En 'La mirada crítica' , Adrián Randazzo , una de las muchas víctimas de esta problemática, ha compartido su desgarradora historia.

Todo comenzó cuando Adrián perdió a su mujer a una edad muy temprana, lo que lo obligó a dejar Cataluña y alquilar su piso allí. Al principio, la inquilina parecía cumplir con sus responsabilidades, pero " poco a poco comenzó a tener problemas ". Según Adrián, el verdadero "infierno" empezó con la pandemia: " Me dijo que o le rebajaba la renta a la mitad o no iba a pagar nada ".

En la actualidad, Adrián ha asegurado que esta situación lo ha llevado a acumular una deuda de más de quince mil euros . " El año pasado cortó conmigo toda relación. Ya ni paga nada y yo estoy endeudadísimo económicamente. Tengo una incertidumbre tremenda porque no sé cuándo voy a recuperar mi piso ", ha lamentado.

La justicia, según Adrián, no le ha ofrecido soluciones inmediatas. "Me han dicho que tengo que pagar a un procurador y un abogado para iniciar una demanda de desahucio, pero no se sabe cuándo se pondrá en marcha", ha explicado.