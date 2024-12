Los expertos confirman la peor noticia para la crisis de la vivienda

Todos los expertos prevén que el problema con la vivienda que hay es España siga aumentando durante el próximo año 2025. Con la recuperación del Ministerio de Vivienda, el Ejecutivo quiso evidenciar que este ámbito constituye una de sus prioridades, con la vista puesta en garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y que los ciudadanos no tengan que destinar para ello más del 30 % de sus ingresos.

Este jueves 26 de diciembre, 'La mirada crítica' ha analizado este problema en directo con Eduardo Bolinche, analista financiero: "Se están generando 217.000 hogares cada año y se espera que esa cifra se mantenga estable hasta el 2027, sin embargo la vivienda terminada no llega a 80.000. Este déficit, unido al lamentable nivel de ingresos, que no suele sobrepasar los 1.500 euros al mes, tenemos un problema vía financiación porque no hay capacidad de ahorro y estamos abocados a pagar alquileres", ha explicado.