"Yo he intentado acabar con ese sistema de ítems en varios colegios y son los padres los que no han querido. Como maestro de educación infantil, creo que siempre es mejor es escribir un informe cualitativo. Puede que un niño que tiene un punto de partida mejor puede no haber avanzado mucho y, al final, en un sistema de ítems, le vas a poner que lo ha conseguido todo. Y, sin embargo, un niño con un punto de inicio peor, por la circunstancia que sea, sí que puede haber evolucionado dentro de su espectro, pero va a tener muchos ítems que no consigue, por lo que este sistema no refleja la evolución real", ha dicho.