Miles de estudiantes se echan a las calles de 50 ciudades de España contra la falta de información de los exámenes de la nueva PAU

Miles de estudiantes de bachillerato se han echado este viernes a la calle. Se han visto imágenes de concentraciones en Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, pero han salido en más de 50 ciudades de España. Protestan por la falta de información sobre los exámenes de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad ( PAU ). Recuerdan que, siendo una prueba clave para su futuro, casi a mediados de octubre aún no saben en qué va a consistir.

"¡Es nuestro derecho. Pedimos la publicación inmediata!". Los alumnos han gritado con desesperación por numerosos puntos de España. Solo en Baleares, por ejemplo, han participado 4.000 estudiantes en las concentraciones. Dejan aulas vacías, con profesores de Segundo de Bachillerato perdidos: "Incertidumbre no, lo llamaría desasosiego. ¿Qué autores les tengo que explicar a mis alumnos? Yo tengo que saber de qué van a examinar a mis alumnos y cómo", señala José Luis Navarro, profesor español de Filosofía.

La huelga general en secundaria va a más. Porque necesitan que se concreten y cuelguen los modelos de examen para la nueva PAU. Los estudiantes explotan: "No sé qué me van a preguntar". "No sabemos qué estudiar". "Es inaceptable, que lo publiquen ya". Pero la competencia es de unas autonomías que, anuncian, la información llegará en breve. "Ya se están poniendo en marcha estos modelos", ha comentado ante los medios la ministra de Educación, Pilar Alegría.