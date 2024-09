Según la NASA, en 2050 habrá 3 lugares de España que serán infernales

El informe "The Future we don’t want" ("El futuro que no queremos", en inglés), elaborado por la asociación contra el cambio climático C40 ha dado a conocer datos que dejaron al mundo en alerta acerca de la evolución del clima y el aumento de las temperaturas. Basado en información proporcionada por la NASA, que hace proyecciones sobre cambio climático y las difunde para el intercambio científico desde su departamento NASA Earth Exchange, el informe ha conseguido identificar lugares que se tornarán infernales en los próximos años, y tres de ellos están en España.