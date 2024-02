En las elecciones próximas elecciones al Parlamento de Galicia 2024 , que se celebrarán el 18 de febrero de 2024 , puede que te hayas planteado un asunto importante sobre el derecho al voto y las personas que pueden ejercerlo: ¿por qué los extranjeros residentes no pueden participar? Una decisión que puede parecer extraña, pero que tiene razones de peso detrás de esta restricción y su aplicación en el contexto de las elecciones gallegas.

Las normativas electorales, como las establecidas por la Junta Electoral Central, definen quiénes son elegibles para votar en determinadas elecciones. En el caso de las elecciones generales, como las de Galicia, no todos los residentes tienen derecho a voto. Las restricciones incluyen a varios colectivos, como los extranjeros de la Unión Europea y extranjeros de terceros países con acuerdo firmado. Aunque residen en España, no poseen la nacionalidad española y, por lo tanto, no están habilitados para votar en las elecciones autonómicas gallegas.